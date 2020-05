Alior Bank wchodzi na platformę Booksy

To pierwszy projekt, który jest efektem wyzwania RBL_START #COVID-19 ogłoszonego przez Alior Bank i PZU w kwietniu 2020 roku, wskazano.

"Wykorzystanie popularnej aplikacji, jaką jest Booksy, to najlepszy przykład usługi pozafinansowej, która znakomicie uzupełnia i wzbogaca sposób działania banku. Za strategią 'Więcej niż bank' stoi właśnie przekonanie, że bankujący Polacy obok najwyższej jakości produktów i usług finansowych potrzebują także rozwiązań, które podnoszą wygodę kontaktu z bankiem. Wspólna umowa to także efekt specjalnego wyzwania RBL_START #COVID-19, którego celem było znalezienie we współpracy ze startupami odpowiedzi na skutki pandemii takich jak na przykład unikanie dużych skupisk ludzkich" - powiedział wiceprezes Alior Banku Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

Zarówno klienci indywidualni Alior Banku, jak i mikroprzedsiębiorcy mogą umawiać się na wizytę w oddziale, aby załatwiać takie sprawy, jak założenie lub obsługa konta osobistego lub firmowego, wzięcie pożyczki lub kredytu, założenie lub zamknięcie lokaty, obsługa kredytu hipotecznego, inwestycje i inne, podano w materiale.

Na początku z platformy Booksy będą mogły skorzystać osoby, które będą chciały wybrać się do dowolnej placówki własnej w Warszawie, Krakowie lub we Wrocławiu. W zależności od zainteresowania tym rozwiązaniem lista oddziałów i miast będzie poszerzana, usługa może pojawić się także w przyszłości w aplikacji na smartfony Alior Mobile, zaznaczono.

"Booksy w Alior Banku to potwierdzenie, że wykorzystanie naszej aplikacji przez biznes to skuteczna odpowiedź na nowe potrzeby klientów praktycznie z każdej branży w nowej rzeczywistości. Bank w pełni wykorzystuje możliwości platformy oferując dostęp do niej zarówno klientom indywidualnym i przedsiębiorcom, bardzo szeroki wybór usług i możliwość szybkiej i wygodnej rezerwacji w kanałach social mediowych i bezpośrednio w Google. Kiedyś marzyliśmy o likwidacji kolejek, dziś wymaga tego nasze bezpieczeństwo i zdrowie i cieszę, się, że Booksy w tym skutecznie pomaga" - powiedział CEO Booksy Stefan Batory.

Booksy to najpopularniejsza na świecie tworzona w Polsce aplikacja do umawiania się. W tej chwili korzysta z niej ponad 7 mln klientów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i USA. Booksy to dynamicznie rozwijający się marketplace gdzie klienci mogą korzystać ze stale rosnącej oferty usług nie tylko z segmentu beauty.

To kolejne wdrożenie w ostatnich tygodniach w Alior Banku, które pozwala klientom na łatwiejsze radzenie sobie ze zmianami spowodowanymi przez pandemię wirusa COVID-19.

"Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku podpisu elektronicznego, wejście banku na platformę Booksy spowoduje, że wkrótce powstanie nowy standard budowania relacji z klientami, nie tylko w branży finansowej, nastwiony na ich maksymalną wygodę. To rozwiązanie znakomicie wpisuje się w wizję oddziału Alior Banku jako miejsca, które zapewnia klientom dyskrecję i wsparcie w kluczowych dla nich kwestiach" - powiedziała dyrektor zarządzająca pionem sprzedaży segmentu klienta indywidualnego w Alior Banku Katarzyna Dziwulska.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

