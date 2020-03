Alior Bank wprowadził wpłaty zamknięte w kasach Poczty Polskiej

Rozwiązanie skierowane jest do właścicieli firm, których działalność związana jest ze znacznym obrotem gotówkowym i którzy chcą zmniejszyć koszty obsługi gotówki oraz mieć pełną kontrolę nad jej przepływem. Aby skorzystać z usługi, należy podpisać w wybranym oddziale Alior Banku umowę o wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej, podano.

"Usługa jest bardzo wygodna, ponieważ umożliwia przedsiębiorcom deponowanie gotówki bez konieczności jej przeliczania w momencie wpłaty, co znacznie ogranicza czas obsługi. Dotychczas była dostępna w oddziałach oraz w zewnętrznych liczarniach. Nasi klienci mogli również skorzystać z usług podwykonawcy banku w zakresie transportu i zamówić odbiór gotówki bezpośrednio ze swojej firmy. Aby jeszcze bardziej dopasować ofertę do potrzeb firm, rozszerzyliśmy współpracę z naszym partnerem o możliwość dokonywania wpłat zamkniętych w kasach urzędów Poczty Polskiej. To znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność w mniejszych miejscowościach" - powiedziała dyrektor działu bankowości transakcyjnej w Alior Banku Agata Andrych, cytowana w komunikacie.