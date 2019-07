Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

9 lipca br. zarząd Onico zdecydował o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienia czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.