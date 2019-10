Alior Banku: Liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła o 60% w ciągu roku

"W III kwartale 2018 roku odnotowano blisko 250 tys. użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe. Obecnie jest to już 397,8 tys. W ciągu roku wzrost ten sięgnął 60%, a w stosunku do ostatniego kwartału 11%. W okresie od lipca do końca września ponad 147 tys. osób zalogowało się na rachunek wyłącznie za pośrednictwem kanałów mobilnych" - czytamy w komunikacie.