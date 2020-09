Allegro liczy na wzrost sprzedaży dzięki wyświetlaniu oczekiwanego czasu dostaw

Oferty z szybką dostawą są teraz oznaczone na liście ofert jako "dostawa dzisiaj", "dostawa jutro" lub "dostawa pojutrze". Dzięki nowemu filtrowi czasu dostawy klienci mogą łatwo znaleźć oferty z najbardziej odpowiadającym czasem dostawy już podczas wyszukiwania produktów. Klienci mogą znaleźć informacje o dostawie w każdym momencie podczas zakupów: przeglądając listę ofert, na stronie oferty oraz w podsumowaniu zakupów, a także w zakładce "Moje zakupy", w której można śledzić drogę przesyłki od przygotowania paczki przez sprzedającego do dostawy do klienta, podano także.

Allegro to polska platforma handlowa posiadająca dużą i lojalną bazę klientów, którzy mają dostęp do produktów oferowanych przez ponad 117 tys. firm (stan na koniec czerwca 2020 r.). Strona Allegro.pl jest odwiedzana przez około 20 mln osób miesięcznie (źródło: Gemius), co odpowiada ponad 60% ludności Polski powyżej 16 roku życia. Według informacji rynkowych, właściciele Allegro szykują platformę do IPO na GPW.