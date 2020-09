Allegro oczekuje wzrostu GMV o ok. 45% w 2020 r., później - wolniejszego

"Grupa celuje we wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV) w zakresie średnich wartości powyżej 40% [tj. ok. 45%] na rok kończący się 31 grudnia 2020 roku. Jeśli pandemia pozostanie pod kontrolą, bez powrotu do lockdownu w przyszłości, grupa oczekuje spowolnienia wzrostu GMV w 2021 roku, ponieważ roczny wzrost w segmencie e-commerce znormalizuje się i wskaźnik rocznego wzrostu GMV wyniesie w zakresie od wysokich 20-kilku procent do niskich 30-kilku procent w latach 2019-2021. W średnim okresie, grupa celuje w roczny wzrost GMV na poziomie niskich do średnich 20-kilku procent, zgodnie z obecną strategią grupy i jej planów kontynuacji innowacji dla użytkowników, podniesienia poziomu penetracji Smart! wśród kupujących i przedstawienia Allegro Fulfillment" - czytamy w prospekcie.