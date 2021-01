Alumetal Poland zrealizuje inwestycję w Nowej Soli za ok. 78 mln zł

"Spółka informuje, że w świetle decyzji o wsparciu minimalny wymagany poziom wydatków inwestycyjnych wynosi 78 000 000 zł, a maksymalny poziom wydatków do którego przysługuje wsparcie to 101 400 000 zł. Wydatki te mogą być zrealizowane w latach 2021-2025, a z tytułu ich poniesienia spółka zależna ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w kwotach od 27 300 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na minimalnym poziomie do 35 490 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na poziomie maksymalnym" - podsumowano w materiale.