Alumetal wyda na modernizację Zakładu Kęty o 12,2 mln zł więcej - 67,8 mln zł

"Zarząd spółki, po weryfikacji najkorzystniejszych dostępnych ofert dotyczących rozwiązań technologicznych i ich efektywności, zdecydował o inwestycji w większą niż dotychczas zakładano linię produkcyjną, której moce produkcyjne będą o 20 tys. ton rocznie wyższe niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne unowocześnienie procesów operacyjnych, co wpłynie na znaczne zwiększenie wydajności oraz obniżenie jednostkowych gotówkowych kosztów produkcji w Zakładzie w Kętach" - czytamy w komunikacie.

Oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych, zarząd postanowił również rozszerzyć zakres prac budowlanych związanych z modernizacją zakładu, co w połączeniu z nieznacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach w stosunku do pierwotnych założeń, oznacza łącznie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z dotychczasowej kwoty 55,6 mln zł do kwoty 67,8 mln zł, podano także.