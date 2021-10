Amerykanie straszą ropą po 110 dolarów. Ekspert ocenia, ile kosztowałaby wtedy benzyna

W oczywisty sposób przekłada się to na koszt tankowania na polskich stacjach paliw. Cena litra benzyny 95-oktanowej w ciągu tych dwóch miesięcy podskoczyła z 5,72 do 5,93 zł . A prognozy ekspertów e-petrol.pl wskazują, że w tym tygodniu stawki mogą sięgnąć 5,94-6,10 zł .

Równocześnie olej napędowy zdrożał z 5,42 do 5,94 zł i w najbliższych dniach może znaleźć się w przedziale od 5,96 do 6,12 zł .

Goldman Sachs straszy. 110 dolarów za baryłkę

Niestety, nic nie wskazuje na to, że ropa naftowa na światowych giełdach mogłaby szybko stanieć. Co więcej, analitycy jednego z największych amerykańskich banków inwestycyjnych Goldman Sachs (GS) ostrzegają, że będzie jeszcze drożej .

Spodziewają się, że niebawem popyt na ropę osiągnie poziom sprzed pandemii . Mowa o około 100 milionach baryłek dziennie. M.in. dlatego, że coraz bardziej widoczna jest rezygnacja z gazu na rzecz ropy w energetyce. Kolejny czynnik - wskazywany przez GS - to ożywienie transportu lotniczego.

"W związku z tym, przy założeniu że OPEC+ będzie kontynuował obecną ścieżkę wzrostu wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie co miesiąc, cena ropy musiałaby osiągnąć 110 dolarów w pierwszym kwartale 2022 roku, aby zrównoważyć rynek " - oceniają eksperci Goldman Sachs.

Benzyna po 6,50 zł? To czarny scenariusz

Co by to oznaczało dla cen paliw w Polsce? - Na pewno znalazłyby się mocno powyżej 6 zł. Myślę, że spokojnie w granicach 6,50 zł - ocenia w rozmowie z money.pl Grzegorz Maziak, główny ekonomista e-petrol.pl.