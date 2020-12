Amerykańska agencja DFC zatwierdziła 300 mln USD inwestycji w Fundusz Trójmorza

"USA zgodziły się zwiększyć zobowiązanie do 1 mld USD według zasady 30%, tzn., gdy inwestycje [w Funduszu] sięgną ok. 3,4 mld USD, wkład USA osiągnie 1 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyły Estonia i Łotwa.