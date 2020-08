Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

U.S. Department of Homeland Security / Customs and Border Protection Customs and Border Protection (CBP) jest jedną z największych na świecie jednostką zajmującą się egzekwowaniem prawa (zatrudnia ponad 60 000 pracowników). Agencja jest odpowiedzialna za blokowanie napływu broni i terrorystów na teren Stanów Zjednoczonych, jednocześnie jej zadaniem jest ułatwienie legalnego podróżowania i międzynarodowej wymiany towarowej. CBP ma szerokie kompetencje, zarządza i koordynuje działania związane z kontrolą i bezpieczeństwem granic, cłami, imigracją i ochroną rolnictwa, podsumowano.