Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

Zgodnie z umową, Amice zostało przyznane prawo do używania znaku towarowego "Fagor" na wszelkich terytoriach, na których powyższe oznaczenie korzysta z ochrony prawnej. Ponadto spółce przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem rejestracji oznaczenia "Fagor" jako znaku towarowego na innych terytoriach wskazanych przez Amikę.

"Zakres licencji obejmuje duży sprzęt AGD, tj. w szczególności piekarniki do zabudowy, płyty do zabudowy, kuchnie wolnostojące, okapy, kuchenki mikrofalowe, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki oraz zmywarki. Spółce Amica przysługuje prawo do udzielania sublicencji do używania znaku towarowego 'Fagor' pozostałym spółkom z grupy kapitałowej Amica S.A." - czytamy dalej.