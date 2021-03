Amica miała 150,6 mln zł zysku netto. Dostrzega pozytywne tendencje na rynkach

Grupa Amica przekroczyła próg 3 mld zł rocznej sprzedaży, a na poziomie operacyjnym wypracowała ponad 200 mln zł zysku operacyjnego (o jedną piątą więcej niż w roku 2019). W podobnym tempie wzrósł wynik EBITDA, który miał wartość 260 mln zł. Było to nie tylko efektem wzrostu przychodów, ale przede wszystkim zwiększenia rentowności sprzedaży. Widać to również na kolejnych poziomach zyskowności – zysk brutto wzrósł o 34% rdr, do blisko 194 mln zł, a zysk netto przekroczył 150 mln zł (+37,5% rdr), podano w komunikacie.