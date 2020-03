Amica miała wstępnie 144,7 mln zł zysku brutto w 2019 r.

"Otoczenie biznesowe i presja kosztowa pozostawały wyzwaniami w całym zeszłym roku i widzimy je również obecnie. Konsekwentnie realizujemy jednak strategię wzrostu z nastawieniem na jednoczesny wzrost realizowanych marż. W ostatnim, czwartym kwartale, szacunkowa rentowność operacyjna była wyższa w ujęciu rok do roku o 0,6 pkt proc., co potwierdza skuteczność naszych działań przy korzystnym ustabilizowaniu makrootoczenia" - powiedział CFO Michał Rakowski, cytowany w komunikacie.

Wzrost Grupy Amica wspiera ekspansja produktowa - do oferty wprowadzono w roku 2019 nowe linie produktów Q-type oraz X-type. Oprócz atrakcyjnej stylistyki oferują one również innowacyjne rozwiązania użytkowe oraz zostały rozbudowane o urządzenia, które do tej pory były oferowane na nielicznych rynkach. Zarówno chłodziarki do wina, jak i szuflady grzejne zapewniają klientom jeszcze większy wybór i daję nowe możliwości aranżacji kuchni, podkreślono także.