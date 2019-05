Amica podtrzymuje capex na poziomie ok. 70 mln zł w 2019 r.

"Poziom capeksu, który przyjęliśmy na 2019 r. to było ok. 70 mln zł. Pewnie zbliżymy się do tego poziomu. Główne inwestycje, które będą realizowane w ramach tego budżetu to inwestycje modernizacyjne i inwestycje w rozwój - blisko 23 mln zł. Są to wszystkie inicjatywy związane z rozwojem produktów, rozwojem parku maszynowego. Druga część inwestycji to kwota ok. 17 mln zł, to jest kwota, która jest ważna, dotyczy automatyzacji. Zamierzamy wprowadzać projekt Amica 4.0. Nie chodzi w nim tylko o automatyzację produkcji, patrzymy szerzej - należy automatyzować wszystkie procesy - marketing, sprzedaż, finanse" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.