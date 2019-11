giełda 44 minuty temu

Amica zakłada wzrost produkcji sprzętu grzejnego do 1,9 mln szt. w 2023 r.

Amica zakłada w zaktualizowanej strategii zwiększenie produkcji sprzętu grzejnego do 1,9 mln szt. w 2023 roku, w tym do 1 mln kuchni wolnostojących i 0,9 mln piekarników, co będzie oznaczało wzrosty odpowiednio o 19% i 68% w stosunku do 2018 roku, poinformował prezes Jacek Rutkowski.