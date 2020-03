AmRest miał 65,1 mln euro zysku netto, 105,6 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

"Skonsolidowane przychody wzrosły o 27% r/r do 1 962 mln euro; nawet w sytuacji dostosowania do przeprowadzonych akwizycji, przychody wzrosły o 16,4%. Porównywalna EBITDA grupy wzrosła o 43% (wyłączając IFRS 16) i sięgnęła 248 mln euro. W 2019 roku firma otworzyła 264 nowe restauracje i posiada ich obecnie 2 339. Jesteśmy dobrze przygotowani do przyspieszenia wzrostu organicznego w następnych latach. Widzimy dużo miejsca na wzrost i jesteśmy przekonani, że nasze zespoły są w stanie przeprowadzić nasze plany bardzo dobrze" - powiedział prezes Amrest José Parés Gutiérrez, cytowany w raporcie.