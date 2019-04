Analizy Online: Subkonto ZUS może przynieść wyższą wypłatę na emeryturze niż OFI

"Jednym z najważniejszych jest to, że historyczne wyniki nie są dobrym wyznacznikiem dla przyszłych stóp zwrotu. Zarówno stopy zwrotu z OFI, jak i wskaźniki waloryzacji mogą w przyszłości istotnie różnić się od aktualnych. Analizując wartość hipotetycznych scenariuszy warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Stopy zwrotu z OFE były wygenerowane z aktywów, natomiast w przypadku kont w ZUS mamy do czynienia z zapisami ustawowymi wynikającymi z decyzji politycznych. A te jak wiemy potrafią zmieniać się w czasie" - czytamy dalej.

"Bardzo istotny może być fakt, że wypłaty z IKE co do zasady nie są emeryturą. Wypłacane środki są kwotą realnie przez nas zgromadzoną. Jeżeli będziemy żyć na tyle długo, że dojdzie do ich całkowitej wypłaty, to miesięczne dopłaty ustaną. ZUS natomiast świadczenie wypłacać będzie dożywotnio" - podsumowano w materiale.