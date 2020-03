Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym

"Luty był jednym z najsłabszych miesięcy na globalnych rynkach od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. Indeks MSCI AC World spadł o 8,2%, a warszawski indeks giełdowy WIG aż o 13%. To efekt obaw związanych z nadejściem globalnej recesji wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wszystko to miało negatywny wpływ na aktywa funduszy inwestycyjnych, które pomimo dobrej sprzedaży, spadły w miesiąc o 1,9 mld zł (-0,7%) do 268,4 mld zł na koniec lutego" - czytamy w komunikacie.

Sytuacja w funduszach dłużnych była bardzo dobra, a ich aktywa rosły. Rentowności obligacji skarbowych w Polsce i na świecie bardzo mocno spadały, co zaowocowało wzrostem cen obligacji już wyemitowanych i znajdujących się w portfelach funduszy, pozytywnie wpływając na ich wyniki i w konsekwencji na aktywa netto. Pozytywny efekt wzmocnił wysoki bilans sprzedaży na poziomie 0,8 mld zł, co jest zasługą w szczególności napływów do funduszy obligacji krótkoterminowych (niegdyś zaliczanych do nieistniejącej już grupy funduszy pieniężnych), podano także.