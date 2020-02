Analizy.pl: Liczba klientów TFI wzrosła o 6,9% r/r do 2,49 mln na koniec 2019r.

"Najmocniej, zarówno kwartalnie, jak i rocznie, wzrosła liczba klientów w PKO TFI, NN Investment Partners TFI, TFI PZU oraz Investors TFI. Dla każdego z nich wspólnym mianownikiem są przede wszystkim nowi klienci pracowniczych programów emerytalnych (PPE), czyli dobrowolnych programów uruchamianych przez pracodawców, które po spełnieniu pewnych założeń, mogą zwolnić ich z konieczności uruchamiania PPK. Na przykład w NN IP TFI przybyło kwartalnie nieco ponad 12 tys. osób netto, z czego prawie 7 tys. to nowi klienci w PPE. W PKO TFI w kwartał liczba klientów wzrosła o prawie 13 tys. netto, z czego ponad 5 tys. to osoby, które właśnie przystąpiły do PPE. Podobnie było w Investors TFI, również bardzo aktywnie działającym na rynku PPE. Warto zauważyć, że ten ostatni przegonił w liczbie klientów Santander TFI" - czytamy w komunikacie.