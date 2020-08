Analizy.pl: Wartość aktywów w PPK wzrosła o 14% m/m do 1,64 mld zł w lipcu

"Systematyczny wzrost aktywów PPK to zasługa regularnie wpłacanych składek od pracodawców i pracowników, a także w wybranych miesiącach środków z Funduszu Pracy. W samym lipcu saldo wpłat i wypłat szacujemy na ok. 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł wpłaty powitalnej). Kolejne ok. 25 mln zł wypracowały same TFI, inwestując na rynkach kapitałowych. W lipcu zdecydowana większość funduszy zdefiniowanej daty wypracowała zysk (średnio od 0,9% - fundusze z datą w 2025 roku do 2,1% - fundusze z datą w 2060 roku)" - czytamy w komunikacie.