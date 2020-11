Answear.com podtrzymuje plan debiutu giełdowego do końca tego roku

"Answear.com, wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży odzieży w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, kontynuuje dynamiczny wzrost w 2020 r. W trzech kwartałach br. spółka zaraportowała 263 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W połowie września br. Answear.com złożył prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka liczy na debiut do końca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez trzy kwartały 2020 r. Cieszy nas wzrost EBITDA: EBITDA znormalizowana urosła ponad 3-krotnie, a EBITDA raportowana ponad 4 razy w stosunku do 9 miesięcy 2019. Jest to zgodne z naszą strategią, która zakłada budowanie biznesu w oparciu o rentowność działalności. Dodatkowo, przy istniejących ograniczeniach w dostępie do kapitału, stale zwiększamy skalę naszego biznesu, notując wzrost przychodów o 28% r/r. Pandemia COVID-19 przyśpieszyła widoczne od kilku lat trendy związane z przenoszeniem się handlu do internetu, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki w kolejnych okresach" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.