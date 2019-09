Antal: Branża SSC/BPO jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników

"Szacujemy, że koszt odejścia szeregowego pracownika po 3 miesiącach może wynieść nawet 100 tys. zł. To nie tylko cena rekrutacji i wdrażania nowej osoby, ale często wstrzymania lub wydłużenia projektów na czas znalezienia zastępstwa. Okazuje się, że dobrowolna rotacja staje się jednym z kluczowych biznesowych wskaźników wpływających na zdrową ekonomię firmy. Dlatego kontrola takich rotacji - zarządzanie attrition to już nie tylko wyzwanie stojące przed działami HR, ale i każdym menedżerem" - powiedział prezes Antal Artur Skiba, cytowany w komunikacie.

Wskaźnik dobrowolnej rotacji pracowników (attrition), średni dla całego rynku, wzrósł od 2016 r. z 11% do 16%. Zmianę widać w każdym z badanych sektorów, ale największą można zaobserwować w SSC/BPO - wzrost o 10 pkt proc. do 20% oraz consultingu i kancelariach prawnych - wzrost o 9 pkt proc. do 21%, podano także.