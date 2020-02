Anwim planuje powiększyć sieć Moya o 50 stacji w 2020 roku

"Chcielibyśmy urosnąć o co najmniej 50 stacji w 2020 roku, nawet uwzględniając, że jakieś obiekty mogą z sieci Moya wypaść. Generalnie zakładamy, że w najbliższych latach powinniśmy rozwijać się w tempie nie mniejszym niż 50 stacji rocznie" - powiedział Grzywaczewski w rozmowie z ISBnews.

Do realizacji planu osiągnięcia minimum 350 stacji Moya na koniec 2023 roku wystarczyłaby dwukrotnie niższa dynamika rozwoju.

"Kluczowym słowem w oficjalnym planie do 2023 roku jest 'minimum'. Nie chcemy powtórzyć scenariusza z 2019 roku, kiedy to niestety nie udało się nam zrealizować planu posiadania w sieci 250 stacji" - wyjaśnił Grzywaczewski.

"Zabrakło nam naprawdę niewiele, bo na koniec roku sieć Moya liczyła 240 placówek, plus kilka obiektów było już wyposażonych w barwy sieci, ale jeszcze nie uruchomiło sprzedaży, głównie ze względów proceduralnych, takich jak oczekiwanie na koncesję. Nie zmienia to jednak faktu, że nie osiągnęliśmy zakładanych 250 obiektów i dlatego obecnie planując nasz rozwój wolimy trzymać się bardzo realnych obietnic, które na dziś mówią - nie mniej niż 350 stacji do końca 2023 roku" - dodał.