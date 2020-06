Anwim przejmuje sieć samoobsługowych stacji paliw eMILA

W ramach kontraktu Anwim przejmie w 2020 roku 26 obiektów należących do tej pory do spółki BM Reflex z opcją na dokupienie dodatkowych czterech w 2021 r., poinformowano w komunikacie.

Na przyszły rok zaplanowany jest także rebranding zakupionych stacji. eMILA to sieć bezobsługowych stacji paliw zlokalizowanych w większych miastach w całej Polsce. Stacje oferują w pełni zautomatyzowany format tankowania przeznaczony dla klientów indywidualnych. Dzięki pełnej automatyce i systemowi płatności przy dystrybutorze, czas tankowania skrócony jest do minimum, a brak obsługi pozwala zaoferować odbiorcy atrakcyjne ceny. Stacje eMILA oferują dwa rodzaje paliwa - benzynę 95 oraz olej napędowy, zaznaczono.

"Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA jest istotnym krokiem zbliżającym nas do realizacji strategii i rozbudowy sieci Moya do 350 placówek do końca 2023 r. Obiekty eMILA prezentują oryginalny format stacji samoobsługowych, skierowanych do odbiorcy indywidualnego. Chcemy rozwijać i ulepszać ten koncept" - powiedział prezes Anwimu Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.