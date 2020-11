Anwim: Rozpoczął się proces włączenia pierwszych stacji eMILA do sieci Moya

Włączenie stacji paliw eMILA do sieci Moya następuje w wyniku umowy podpisanej 15 października 2020 r. pomiędzy Anwimem i BM Reflex, dotyczącej sprzedaży 26 samoobsługowych stacji eMILA. 10 listopada br. rozpoczął się proces operacyjnego włączania poszczególnych obiektów eMILA do portfolio Moya. Oznacza to, że przejęte przez Anwim stacje funkcjonują formalnie w systemie Moya - na tych obiektach karty eMILA nie będą już obsługiwane, natomiast klienci będą mogli zarejestrować się do programu Moya Firma, wynika z materiału.