Anwim wyemitował obligacje o wartości nominalnej 50 mln zł

"Emisja obligacji jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju. Do tej pory byliśmy największym niezależnym podmiotem oraz najszybciej rozwijającą się spółką paliwową w Polsce. Tempo, które dziś osiągnęliśmy, już wkrótce pozwoli nam zbliżyć się do największych graczy naszego sektora. Co nas bardzo cieszy, spotkaliśmy się z niezwykle pozytywnym odbiorem naszych obligacji wśród instytucji finansowych. Pomimo intensywnej końcówki roku na rynku obligacji oraz trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, nasz debiut jako emitenta obligacji okazał się bardzo udany - wyemitowaliśmy tyle obligacji, ile planowaliśmy. Jest to dowód zaufania do naszej firmy i wiary w potencjał jej rozwoju. Z pewnością nadziei tych nie zawiedziemy" - powiedział prezes Anwimu Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.