Apator miał 14,36 mln zł zysku netto, 19,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"W trzecim kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,8%, głównie za sprawą zwiększonych przychodów kw/kw w segmencie Gaz, zarówno w kraju, jak i w eksporcie oraz wysokiej dynamiki sprzedaży krajowej w Wodzie i Cieple. Poza segmentem Gaz, który zanotował poprawę rentowności na wszystkich poziomach wyników w efekcie wysokiego wzrostu sprzedaży (zwiększenie obrotów o 55,4% kw/kw), pozostałe segmenty operacyjne w omawianym okresie osiągnęły nieco słabsze wyniki. To efekt m.in. wymagającej sytuacji rynkowej, presji ze strony konkurencji oraz kosztów - głównie płac - i spadających cen wyrobów. Ponadto, w rezultacie sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego (przy jednocześnie wyższych kosztach wytworzenia), marże zysków na poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku wyników ukształtowały się poniżej oczekiwań" - czytamy w komunikacie.