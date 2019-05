Apator miał 15,21 mln zł zysku netto, 33,32 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Pierwszy kwartał 2019 r. to dla Grupy Apator okres znacznych wzrostów sprzedaży (o 13% dla obrotów ogółem w ujęciu r/r) oraz zwiększania obecności grupy na rynkach eksportowych (sprzedaż poza Polskę wzrosła w analizowanym okresie w porównaniu do I kwartału 2018 r. o blisko 15%). Polska nadal pozostaje głównym rynkiem operacyjnym grupy. W dostarczaniu dobrych wyników partycypują wszystkie segmenty - w Energii Elektrycznej dynamika sprzedaży jest w dalszym ciągu (podobnie, jak to miało miejsce w 2018 r.) najwyższa, ale obroty zdecydowanie rosną także w dwóch pozostałych segmentach: Gaz oraz Woda i Ciepło. Przekłada się to na wyższe masy zysków osiągane na wszystkich poziomach oraz na korzystną sytuację finansową Grupy Apator i utrzymanie dobrej płynności finansowej" - czytamy w komunikacie.