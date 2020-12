Aplikacja Alior Banku została udostępniona w Huawei AppGallery

"Celem Alior Banku jest stały rozwój aplikacji, wyjście poza ramy bankowości i stworzenie w niej ekosystemu usług pozabankowych, z których klient będzie mógł wygodnie korzystać o każdej porze, bez względu na to, gdzie się znajduje. Dlatego w Alior Mobile sukcesywnie dodawane są kolejne rozwiązania własne oraz partnerów zewnętrznych, dzięki którym aplikacja zyskuje nowych użytkowników. W III kwartale 2020 roku ich liczba wyniosła 585 tys., co oznacza 47% wzrost w ciągu roku" - czytamy w komunikacie.

Dążąc do zwiększenia popularności aplikacji, Alior Bank zdecydował o zawiązaniu współpracy z firmą Huawei. Od teraz klienci banku znajdą jego aplikację mobilną w AppGallery, autorskim sklepie z aplikacjami Huawei, wskazano również.

"Koniec tego roku jest dla nas niezwykle intensywny, praktycznie każdego dnia do AppGallery dołączają ważne aplikacje, w tym aplikacje z sektora bankowego, które są dla nas szczególnie istotne. Bardzo się cieszymy, że Alior Mobile jest wśród nich" - powiedział dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak.

"Zależy nam na popularyzacji cyfrowych kanałów bankowości. Dlatego cieszy nas możliwość dotarcia do kolejnej grupy klientów, która może przekonać się, że Alior Mobile to nie tylko aplikacja bankowa, ale również bezpieczne narzędzie do zarządzania wieloma osobistymi sprawami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze" - dodał dyrektor Działu Systemów Digital w Alior Banku Michał Targoński.