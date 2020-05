Aplikacja InPost do zdalnego otwierania Paczkomatów ma 4 mln użytkowników

"Wiedzieliśmy, że uruchomienie nowatorskiego rozwiązania na polskim rynku logistycznym, jakim jest aplikacja mobilna do zarządzania Paczkomatem, będzie bardzo dobrym pomysłem. Jednak do czasu pandemii nikt nie przewidywał, jak bardzo właśnie to rozwiązanie będzie potrzebne i jak świetnie zda egzamin. Naszym zdaniem, to technologia jest logistyką jutra. Jak widać, opieranie strategii biznesu na innowacyjności pozwala świetnie przygotować się nawet na niespodziewane sytuacje. Gdy inni otwierają kosztowne oddziały stacjonarne, my sukcesywnie przenosimy wszystkie aktywności do aplikacji mobilnej - co pozwala nam powiększać przewagę technologiczną" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.