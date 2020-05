Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Dość ostrożnie podchodzimy do oceny minionego kwartału. Choć skutki pandemii COVID-19 nie uderzyły w nas w sposób bezpośredni, poza spółką zależną CZAH-POMIAR, która już na początku roku odczuła przestoje w chińskich fabrykach i spółkami w krajach WNP, które ucierpiały na dużych spadkach ceny ropy i lokalnych walut, to możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z koronawirusem. Jednocześnie zapewniam, że sytuacja spółki jest stabilna. Przypomnę, że 5 maja za zarząd rekomendował przeznaczenie na tegoroczną dywidendę blisko 3 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,25 zł. Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią

COVID-19, dotyczących działalności spółki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.