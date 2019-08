Aplisens miał 7,46 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

"Największy wpływ na wyniki minionego półrocza miał wzrost inwestycji w zakresie ekologii oraz odreagowanie branży energetyki po słabym 2018 roku. Istotne znaczenie miała konsolidacja spółki CZAH-POMIAR, dzięki której rozszerzyliśmy rynek o nowe branże, do których dostarczamy czujniki temperatury. Przychody tej spółki w I półroczu 2019 roku wyniosły ok. 4,8 mln zł. Przewagę budujemy także poprzez rozwój dotychczas produkowanej aparatury. Obecnie wdrażamy do produkcji nowe inteligentne przetworniki ciśnienia oraz kończymy proces pozyskiwania dla nich certyfikatów, które pozwolą na ich sprzedaż na terenie Unii Europejskiej, krajów WNP oraz USA. Ponadto pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze przetworników temperatury. Liczymy, że drugie półrocze będzie równie dobre jak pierwsze i że bieżący rok zakończymy kolejnym rekordem w zakresie sprzedaży" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.