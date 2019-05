APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r.

Pierwszy kwartał tego roku był podobny do poprzednich I kwartałów w historii spółki , za wyjątkiem ubiegłorocznego, kiedy zrealizowano wyższe przychody.

W Europie spółka koncentruje się na rynkach takich, jak Czechy, Bułgaria, a także te, gdzie możliwe są dostawy do elektrowni atomowych - w Finlandii, na Węgrzech, w Turcji

"To są dziedziny, gdzie można drastycznie zwiększyć sprzedaż. W klasycznej energetyce w Polsce i w Rosji osiągnęliśmy takie pułapy, że trudno jest uzyskać progres. W Polsce mamy ponad 50% rynku, w Rosji niedługo będziemy mieli 20%" - wskazał prezes.

Bardzo intensywnie rozwija się sprzedaż na rynku trakcji. Spółka w tym obszarze nie przyjmuje jednak wszystkich składanych zamówień, szczególnie, że zapewniają one relatywnie niską marżę.

"Celem strategicznym pozostaje wzrost przychodów o 20% r/r. Liczymy na co najmniej powtórzenie wyników w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że 60-70% wyników zrealizujemy w IV kw., ale II kw. powinien być w miarę dobry. Wszystko zależy od sprzedaży do Rosatomu" - podsumował prezes.