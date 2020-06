APS Energia miała 6,15 mln zł straty netto, 5,65 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż niższą o 5 937 tys. zł niż w analogicznym okresie 2019 roku. Redukcja przychodów grupy w I kwartale 2020 r. wynikała głównie ze spadku przychodów Emitenta oraz ENAP S.A. za miesiąc marzec 2020 roku - o ponad 50% w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży za cały I kwartał 2020 roku na marzec wyniósł ok. 38% w przypadku emitenta i ok. 50% w przypadku ENAP S.A. Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności ograniczenia zamówień, w tym ich opóźnienia, jak również opóźnienie w realizacji odbiorów przez klientów, spowodowane bieżącą sytuacją rynkową związaną z wprowadzonym w Polsce i innych krajach stanem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19" - czytamy w raporcie.