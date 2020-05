Aqua Marine zainwestuje ok. 30 mln zł w fabrykę domów z drewna w KSSE w Knurowie

"Pozyskaliśmy ważnego inwestora dla miasta. Polska firma Aqua Marine z sektora MŚP wygrała przetarg na zakup ponad 1,5 ha działki w Knurowie będącej własnością KSSE. Przedsiębiorca planuje zatrudnić w nowym zakładzie co najmniej 90 nowych pracowników do końca 2021 roku. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł. Aqua Marine Spółka Akcyjna S.K.A., będzie produkować prefabrykowane budynki mieszkalne z drewna, przy użyciu ekologicznej technologii oraz rozwiązań domów pasywnych" - powiedziała wiceszefowa KSSE Barbara Piontek, cytowana w komunikacie.