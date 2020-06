ARC: 75% Polaków ograniczyło wydatki na zakupy inne niż produkty spożywcze

"Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy są obecnie mniej skłonni wydawać pieniądze na produkty inne niż spożywcze. Pierwszy zasadniczy powód to obawa związana z niepewnością związaną z dochodami. Do tego dochodzi czynnik, który nie jest tak oczywisty, a mianowicie czas spędzony w domu spowodował przewartościowanie podejścia do kupowania i wiele osób zaobserwowało, jak dużo rzeczy posiada i jak mało z nich w pełni wykorzystuje. Pojawiła się refleksja, że być może nie mają potrzeby gromadzenia większej ilości rzeczy. Oczywiście, zgodnie z danymi rynkowymi, wzrosła sprzedaż elektroniki, co wydaje się naturalne, gdyż nagle wielu Polaków musiało sobie lub swoim domownikom zorganizować miejsce pracy, zaopatrzyć się w laptopy, być może nośniki pamięci czy w skanery. Wyraźnie widać również tendencję dokonywania zakupów online. Z pewnością wygoda i bezpieczeństwo tutaj wygrały i osoby, które dotychczas okazjonalnie dokonywały takich zakupów lub w ogóle nie dokonywały, częściej się na nie decydowały, co nie

oznacza, że w ogóle kupowały więcej niż dotychczas, zmieniły jedynie miejsce dokonywania zakupów" - powiedział ekonomista z ARC Rynek i Opinia Adam Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Co piąty badany (19%) przyznaje, że ogranicza wyjścia do galerii handlowych i dużych sklepów ze względu na ryzyko zakażenia. Polacy rezygnują z wyjść do galerii handlowych i dużych sklepów (79%), z długich pobytów w galeriach (76%) oraz z przypadkowych zakupów (72%).

"Co trzeci Polak (32%) twierdzi, że bardzo ograniczył wydatki na artykuły poza spożywcze, czyli np. na ubrania, wyposażenie wnętrz, zaś 43% z nas trochę ograniczyło. Główna przyczyna to obawa o dochody (49%). Jednocześnie aż co trzeci badany (30%) uznał, że w trakcie pandemii uświadomił sobie, jak dużo rzeczy posiada i uznał, że nie są mu potrzebne kolejne" - czytamy w materiale.

Jedna trzecia badanych częściej niż przed pandemią zamawia jedzenie z dowozem (34%), podano także.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na panelu ePanel.pl w dniach 3-10 czerwca 2020 roku, próba N=1066, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości.

