ARC Rynek i Opinia/FOB: 38% Polaków kupuje więcej, niż potrzebuje

"Samochody, książki i ubrania to kategorie produktów, które Polacy najchętniej kupują z drugiej ręki. Po przeciwnej stronie są: dywany, sprzęt sportowy i sprzęt AGD, które respondenci wolą posiadać nowe. Towary z drugiej ręki kupowane są zazwyczaj na portalach aukcyjnych (67%) lub w sklepach z używanymi przedmiotami (39%). Ponad połowa Polaków przyznaje, że oddaje za darmo używane przez siebie przedmioty. 45% badanych deklaruje, że zamiast kupić coś nowego, stara się naprawić coś, co posiada. Co trzecia osoba korzysta z wypożyczalni, podobny odsetek wymienia się rzeczami. Co czwarta osoba deklaruje ograniczanie konsumpcji. Jednocześnie 38% Polaków przyznaje, że kupuje więcej, niż naprawdę potrzebuje. Tłumaczą to głównie atrakcyjnymi promocjami (52%) i złymi nawykami (39%)" - czytamy w komunikacie.