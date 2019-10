Archicom: Cel sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w tym roku jest niezagrożony

Wiceprezes przypomniał też, że celem na br. jest przekazanie 1 500 - 1 600 lokali. Do końca sierpnia deweloper przekazał ich 1 095.

Na koniec sierpnia Archicom miał ponad 1 900 lokali w ofercie, w tym ok. 1 780 we Wrocławiu.

W prezentacji czytamy, że bank ziemi zabezpiecza budowę ponad 6 300 mieszkań, w tym ok. 3 900 we Wrocławiu. W samym 2019 r. (do końca sierpnia) grupa zabezpieczyła grunty na budowę 1 810 lokali.