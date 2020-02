Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za ok. 34 mln euro

"Jednostka zależna emitenta - Archicom Nieruchomości 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sprzedawca) zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Romualda Traugutta, o powierzchni ok. 4 500 m2, zabudowanej budynkiem biurowym (City One), o powierzchni zabudowy ok. 2 000 m2 i powierzchni najmu ok. 12 000 GLA, oraz innymi budowlami, z uwzględnieniem ruchomości niezbędnych do eksploatacji budynku" - czytamy w komunikacie.