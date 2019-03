Arctic Paper chce docelowo produkować nawet ponad 20% papierów niegraficznych

"Chcemy zmienić strukturę produkcji w kierunku wyrobów bardziej technicznych, specjalistycznych. Obecnie papiery niegraficzne stanowią poniżej 5% naszej produkcji. W perspektywie 5-7 lat chcielibyśmy, żeby było to powyżej 20%" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

W grę wchodzą m.in. opakowania dla przemysłu farmaceutycznego, papier do produkcji pudełek czy torebek. "Robimy też eksperymenty w zakresie wykorzystania naszego papieru do produkcji słomek papierowych, które potrwają do około połowy 2019 roku" - dodał.