Arctic Paper: Jesteśmy dobrze przygotowani na koronawirusa

"Na szczęście bardzo mało importujemy z Azji i z Chin, ale na wszelki wypadek podjęliśmy decyzję o budowie zapasów na 6-8, a nawet 12 tygodni, żeby ewentualne problemy nie doprowadziły do przymusowego wstrzymania produkcji" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, koszt dodatkowych zapasów to ok. 1,5 mln zł.

Spółka na razie nie widzi problemów logistycznych w Europie, natomiast w celu minimalizacji ryzyka zarażenia pracowników ograniczony został dostęp osób trzecich do fabryk Grupy Arctic Paper, a także ograniczone podróże biznesowe pracowników, w rodzaju uczestnictwa w targach, konferencjach czy seminariach.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.