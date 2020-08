chemia 2 godziny temu

Arctic Paper przewiduje capex na poziomie 60-70 mln zł w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To wzrost w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 50 mln zł przedstawianych po I kwartale obecnego roku.