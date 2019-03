Arctic Paper spodziewa się odwrócenia trendu w odniesieniu do cen celulozy

Jak przyznał Jarczyński w rozmowie z ISBnews, spodziewane odwrócenie trendu powinno okazać się korzystne dla spółki . "W 2018 roku musieliśmy podnosić ceny papieru, ale z oczywistych powodów z pewnym opóźnieniem względem podwyżek celulozy. W tym roku sytuacja może być odwrotna. Mimo presji ze strony klientów, obniżki cen papieru powinny następować z pewnym opóźnieniem wobec obniżek celulozy. A każdy tydzień takiego opóźnienia to dla nas zysk" - tłumaczył.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.