Ardanowski: Jeżeli żywności byłoby mniej z powodu suszy, zmniejszymy eksport

"My mamy ogromną ilość żywności, którą eksportujemy - mniej więcej połowa żywności z Polski jest eksportowana. [...] Jeżeliby się okazało, że tej żywności byłoby mniej, bo susza obniży zarówno zbiory roślin, które zjadamy, ale również roślin paszowych, to będzie zmniejszany eksport" - powiedział Ardanowski w radiowej Jedynce.

"To zjawisko, które się nasila już kolejny rok. Szczególnie, że mieliśmy bezśnieżną zimę [...], nie ma również opadów. Susza jest wyraźna i to dostrzegamy, ale jakie będą jej skutki [...] i jaki będzie ich zakres [...] zdecydują deszcze majowe" - tłumaczył Ardanowski.

"Odbudowujemy również nasze rynki eksportowe, one się porwały. Są sektory, które swoich strat już nie odrobią, to jest i agroturystyka i kwiaciarstwo" - powiedział, odnosząc się do pytania o wpływ epidemii koronawirusa na sektor rolno-spożywczy.