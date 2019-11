ARP, Elbląg i Stalowa Wola zbudują biurowce w ramach Programu Fabryka

"Program Fabryka postępuje systematyczne. Obecnie rozpoczynamy kolejny, ważny etap. Podpisujemy ze Stalowej Wolą i Elblągiem umowy powołujące spółki, których celem będzie budowa w obu miastach biurowców dla nowoczesnych centrów usług biznesowych. Dziękuję ich prezydentom panom: Witoldowi Wróblewskiemu i Lucjuszowi Nadbereżnemu za odwagę patrzenia w przyszłość, determinację i osobiste zaangażowanie. Jestem przekonany, że nasza współpraca doprowadzi do powstania wspaniałych budynków, zainspiruje inne samorządy, a tym samym przyniesie korzyści nie tylko lokalnie, ale także pomoże w zrównoważonym rozwój całego kraju" - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski, cytowany w komunikacie.

Program Fabryka ARP uruchomiła w połowie 2018 r. Jego założeniem jest wsparcie rozwoju miast średnich poprzez budowę biurowców, w których działalność będą mogły prowadzić firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Nazwa programu pochodzi od radomskiej Fabryki Broni. Do tej pory do projektu przystąpiły cztery miasta: Mielec, Zamość, Stalowa Wola i Elbląg. Dwa ostatnie podpisały właśnie umowę na powstanie spółek celowych do obsługi inwestycji, wyjaśniono.

Spółki Porta Mare i Urbi Ferro będą prowadzić działalność na dwu etapach - przygotowania inwestycji (m.in. opracowanie projektu koncepcyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego) oraz jej realizacji (prace projektowe, budowlane, komercjalizacja i zarządzanie). W obu spółkach ARP będzie strategicznym udziałowcem. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, inwestycje w obu miastach mają zakończyć się do końca 2023 r., podano także.

"Dzięki Fabryce Porta Mare w Elblągu na Wyspie Spichrzów powstanie budynek biurowo-usługowy o powierzchni 10 000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze - ok. 3 000m2) na potrzeby firm sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). Z kolei Fabryka Urbi Ferro pozwoli wybudować w Stalowej Woli budynek biurowo-usługowy klasy B/B+ o powierzchni biurowej ok. 5 000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze - ok. 1 500 m2). Centrum usług biznesowych ma stanąć u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej" - czytamy dalej.

Mechanizm działania Programu Fabryka polega na wsparciu określonych miast przez budowę w nich nowoczesnych, doskonale wyposażonych budynków biurowych (biurowo-usługowych). Zgodnie z zasadą "biznes przyciąga biznes", zarówno obecność renomowanych firm, jak i dobrze wykwalifikowana kadra będą powodować przyciąganie kolejnych firm, nie tylko z sektora nowoczesnych usług biznesowych, ale też innych firm, korzystających z usług tej branży, przypomina ARP.

"Badania wskazują, że podaż powierzchni biurowych jest mniejsza niż popyt, co jest barierą zarówno dla firm outsourcingowych, ale przede wszystkim dla miast, które mogłyby tą niepowtarzalną okazję wykorzystać dla własnego rozwoju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A ma odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne, które angażuje m.in. w powstanie budynków biurowo-usługowych, zapewniając odpowiednią podaż powierzchni biurowych. Inwestycje prowadzone są w wybranych miastach, które cechuje największy poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych" - podkreśla Agencja.

Biurowce, które powstaną w ramach Programu Fabryka mają być przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców. Dlatego zgodnie z założeniami mają spełniać szereg kryteriów: dobra lokalizacja (np. centrum) lub dostępność komunikacyjna w tym rowerowa, wysoki standard budynku, dostępność do usług towarzyszących (kantyna w budynku lub bliskie zaplecze gastronomiczne, usługi sportowe, rekreacyjne, sklepy, banki), dostęp do funkcji komunalnych (żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnia), dostęp do wyższych uczelni, szybki dojazd do lotniska, dostępność parkingów, udogodnienia dla rowerzystów (ścieżki rowerowe w pobliżu, miejsca dla rowerów), zakończono w informacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

