ARP Games uruchamia markę wydawniczą Another Road Publishing

"Another Road to naturalny następny krok w rozwoju ARP Games. Pracując z deweloperami coraz lepiej poznawaliśmy ich problemy i potrzeby; odpowiadając na nie zmierzaliśmy nieuchronnie w kierunku działalności wydawniczej i w końcu postanowiliśmy nadać temu obszarowi naszej pracy odrębną nazwę. Naszym celem nadal jest wspieranie twórców gier, którzy mają nieco mniejsze możliwości w zakresie finansowania i dostępu do usług. Zespoły, z którymi podejmiemy współpracę mogą liczyć nie tylko na pełne finansowanie produkcji, ale też obsługę w zakresie dystrybucji, PR-u i szeroko pojętego marketingu, pokrycie kosztów testów, lokalizacji i - jeśli będzie trzeba - portów na konsole, a także udział w szczegółowych analizach potencjału rynkowego. Chcemy dzielić się zdobytym przez lata doświadczeniem. W tym czasie zespoły mogą skupić się na tym, w czym są najlepsze - na produkcji gier" - powiedział prezes ARP Games Remigiusz Kopoczek, cytowany w komunikacie.