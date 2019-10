ARP i KUKE Finance wprowadza faktoring dla firm z sektora MŚP

"Po doskonale przyjętej przez rynek ofercie leasingowej zdecydowaliśmy się na wzbogacenie dostępnych rozwiązań o faktoring, który jest najszybciej rosnącym segmentem usług finansowych w Polsce. Naturalnym partnerem do współpracy była spółka KUKE Finance, która - tak jak ARP - należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej oferta gwarantuje, że przedsiębiorcy, którzy będą zgłaszać się do ARP po finansowanie bieżącej działalności, otrzymają pełną ofertę narzędzi faktoringowych po konkurencyjnej cenie. Jesteśmy pewni dużego zainteresowania nowym produktem, ponieważ już teraz wiele obsługiwanych przez nas firm pyta o faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

"Klientom ARP jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i elastyczne rozwiązania w ramach usługi faktoringu pełnego. Uważamy, iż faktoring pełny jest optymalnym narzędziem finansowym dla sektora MŚP zapewniającym szybkie finansowanie i bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami. Należy wspomnieć, że faktoring pełny jest najszybciej rosnącą dziś odmianą tej usługi na rynku faktoringowym w Polsce Jest on szczególnie przydatny w obrocie między małymi podmiotami, gdzie ryzyko braku zapłaty lub dużych opóźnień jest bardzo wysokie, a właśnie niewielkie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na ryzyko utraty płynności z powodu niskiej kapitalizacji i ograniczonym dostępie do zewnętrznego finansowania. Cieszymy się z podjęcia współpracy z ARP, której sieć sprzedaży szybko się rozwija, a baza jej klientów jest imponująca. To nowy kanał dotarcia do kolejnej grupy przedsiębiorstw, która powinna przekonać się do tej finansowania na stałe, tym bardziej że dodatkowo zapewnia on m.in. zarządzanie należnościami czy miękką

windykację, zdejmując z głowy przedsiębiorcy wiele dodatkowych obowiązków" - powiedział prezes KUKE Finance Konrad Klimek, cytowany w komunikacie.