ARP: LG Energy Solution stworzy k/Wrocławia największą fabrykę akumulatorów EV

"Po zakończeniu czwartego etapu inwestycji na terenie zarządzanego przez ARP parku przemysłowego w Kobierzycach powstanie największa fabryka akumulatorów EV na świecie o możliwościach produkcyjnych na poziomie 100 GWh zaspokajająca ok. 60% obecnego zapotrzebowania na akumulatory EV w Europie" - czytamy w komunikacie.

"Każdy inwestor jest dla nas ważny, a jego projekt interesujący. W ubiegłym roku wydaliśmy 56 decyzji o wsparciu inwestycji w zarządzanych przez nas strefach. To najwięcej decyzji spośród wszystkich instytucji zarządzających strefami. Jedną z nich jest decyzja o wsparciu LG Energy Solution - czołowego producenta akumulatorów EV. Dzięki temu w naszej strefie w Kobierzycach pod Wrocławiem powstaje największa fabryka akumulatorów EV na świecie. To inwestycja zagraniczna w strategicznej branży electromobility" - dodał prezes ARP Cezariusz Lesisz.

LG Energy Solution rozpoczęła pierwszą inwestycję w fabrykę akumulatorów EV w Polsce w roku 2016. Ze względu na znaczny wzrost zapotrzebowania na baterie do pojazdów elektrycznych kolejny etap rozpoczęto już w 2017 roku. Trzeci etap budowy ruszył wiosną 2019. Ma zakończyć się pod koniec roku 2021. Równolegle w sierpniu ub. roku LG Energy Solution złożyła aplikację o wsparcie czwartego etapu budowy fabryki w Kobierzycach, przypomniano.

"Zeszłoroczne inwestycje przyciągnęły do stref ARP inwestycje o deklarowanej wartości ponad 2,5 mld zł tworząc minimum 1 052 miejsca pracy. Większość inwestycji to zakup nowoczesnych maszyn i linii produkcyjnych zwiększających efektywność produkcji. Rok 2021 w Agencji Rozwoju Przemysłu to dalsza praca nad przygotowaniem nowych terenów inwestycyjnych takich jak Euro-Park Ząbkowice czy przygotowanie terenów pod nowych inwestorów w Stalowej Woli i Tarnobrzegu" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński