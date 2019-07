ARP ma porozumienie z PFR Nieruchomości ws. programu Mieszkanie+

"Porozumienie podpisane z Agencją Rozwoju Przemysłu daje nam dostęp do gruntów Skarbu Państwa, które obecnie nie są wykorzystywane, a mogą zostać wykorzystane na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. To porozumienie jest także dowodem na dobrą współpracę spółek należących do Polskiego Funduszu Rozwoju. Cieszy mnie, że ARP wesprze nas w realizacji tak ważnego społecznie programu jakim jest Mieszkanie Plus. Liczę na to, że wspólnymi siłami przyczynimy się do realizacji strategii grupy PFR, której przyświeca idea rozwoju" - dodał prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz, cytowany w komunikacie.